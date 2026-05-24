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Defiende Gámez M. represión a medios

Por Samuel Moreno

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Defiende Gámez M. represión a medios
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      Luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutó las primeras órdenes de aprehensión relacionadas con el nuevo artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí —reforma conocida como "Ley Serrano"— el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, defendió la aplicación de esta legislación y aseguró que no representa un ataque a la libertad de expresión.

      La postura del legislador surge después de que la Fiscalía informara sobre la detención de dos mujeres señaladas por la posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital mediante herramientas de Inteligencia Artificial, convirtiéndose en los primeros casos judicializados bajo esta reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés.

      Gámez Macías consideró positiva la aplicación de este marco legal al señalar que la intención desde el Congreso fue proteger a la ciudadanía de la violencia digital y del uso indebido de tecnologías para difamar o vulnerar la integridad de las personas.

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