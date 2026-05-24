Defiende Gámez M. represión a medios
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutó las primeras órdenes de aprehensión relacionadas con el nuevo artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí —reforma conocida como "Ley Serrano"— el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, defendió la aplicación de esta legislación y aseguró que no representa un ataque a la libertad de expresión.
La postura del legislador surge después de que la Fiscalía informara sobre la detención de dos mujeres señaladas por la posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital mediante herramientas de Inteligencia Artificial, convirtiéndose en los primeros casos judicializados bajo esta reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés.
Gámez Macías consideró positiva la aplicación de este marco legal al señalar que la intención desde el Congreso fue proteger a la ciudadanía de la violencia digital y del uso indebido de tecnologías para difamar o vulnerar la integridad de las personas.
no te pierdas estas noticias
Organizaciones exigen transparencia tras detenciones en SLP
Nallely González
Se investigan órdenes de aprehensión adicionales vinculadas a medios digitales y difusión de videos relacionados con autoridades estatales.
UPSLP presume músculo tecnológico
Redacción
La universidad realizó el Día de las Ingenierías y abrió cuatro nuevas maestrías.
Morena mide fuerza en el Altiplano
Redacción
Rita Rodríguez encabezó una asamblea en Matehuala y pidió reforzar la estructura territorial del partido.