Demagógico, sacar tajada por epidemia: Martínez Benavente

Mientras muchos hacen el esfuerzo por que no cunda el pánico por guardar el distanciamiento social, e incluso por revertir los efectos de la pandemia del coronavirus, hay otros que irresponsablemente sacan raja política al repartir naranjas y limones que no le van a salvar la vida a la gente que adquiera la enfermedad sólo por ser frutas, advirtió el ex integrante del Consejo de directores del Frente Cívico Potosino Eduardo Martínez Benavente.

Explicó que además, Ricardo Gallardo se ve irresponsable, porque como servidor público debería también emprender acciones para el resguardo de la salud de la ciudadanía y no aprovechar para hacer campaña política con regalos para la gente, que no sirven para prevenir el contagio de la enfermedad.

Martínez Benavente refiere que afortunadamente la gente es inteligente y sabe perfectamente que es demagógico hacer campaña electoral con naranjas y limones, que de ninguna manera resuelven una pandemia.

Aseguró que en el caso de Gobierno del Estado, hay una actividad muy ordenada para controlar la diseminación del virus, y todavía falta mucho por hacer, incluso por parte de las personas.

Explicó que por ejemplo, todavía falta trabajar más en el distanciamiento social y crear las condiciones para impedir el contagio a personas vulnerables.

Por lo que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, explicó que si bien para algunos es aprobado y para otros es odiado, está haciendo las cosas correctas para el caso con el avance de los contagios no cunda el pánico, mientras es controlada la epidemia.

Dijo que el hecho de que el presidente pose con niños y se tome fotografías o salude de mano, únicamente es algo en lo que el propio servidor público corre algunos riesgos, por los que puede ser rechazado por algunos.

El propio Martínez Benavente dijo que él no lo haría, pero dijo que respeta que el presidente mantenga actividad y cercanía con las personas, aunque no necesariamente goza de la aprobación de todos los ciudadanos.