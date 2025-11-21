Denuncian a agencia de viajes "patito" que desapareció con anticipos en Soledad

Una agencia de viajes fantasma fue denunciada ante el Departamento de Turismo de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que dos familias quedaran afectadas al entregar anticipos por servicios que nunca recibieron. Así lo informó el director del área, Felipe Cárdenas Quibrera.

Las víctimas pagaron 6 mil pesos cada una como adelanto. Cuando acudieron a liquidar el resto, encontraron el local vacío y a los supuestos operadores desaparecidos. La agencia, que se hacía llamar "Lucio", operaba en la colonia Cactus y, según estimó el funcionario, pudo haber estado activa apenas unas dos semanas antes de abandonar el lugar.

Ambas denuncias fueron canalizadas a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

Ante el caso, la Dirección de Turismo anunció que prepara una campaña informativa para promover el Registro Nacional de Turismo (RNT) entre los prestadores de servicios del municipio y alertar a la población sobre los riesgos de contratar agencias no registradas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El RNT, explicó Cárdenas, permite identificar negocios formales —agencias, hoteles, restaurantes y servicios turísticos en general— que cumplen con requisitos legales y ofrecen mayor seguridad a las y los usuarios.

Además, el municipio iniciará verificaciones a negocios que ofrecen viajes económicos en autobús, como excursiones de compras a la Ciudad de México, Aguascalientes o Jalisco, con el fin de exhortarlos a regularizarse en el RNT.

De cara a la temporada decembrina, el funcionario advirtió que suelen proliferar los paquetes turísticos hacia destinos de playa, por lo que pidió a la población verificar siempre la certificación de cualquier agencia antes de entregar un pago.