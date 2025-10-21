Denuncian extracción ilegal de agua en Estación Catorce

La organización Defensa Wadley denunció la perforación de un nuevo pozo de extracción de agua en la localidad de Estación Catorce, municipio de Real de Catorce, presuntamente sin contar con una concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el colectivo, esta acción pone en riesgo el equilibrio hídrico de la región del Altiplano potosino, donde el acuífero Vanegas–Catorce se encuentra oficialmente sobreexplotado.

Según el comunicado emitido por la agrupación, desde 1964 no debieron otorgarse nuevas concesiones de agua en ese acuífero debido a su déficit, según datos de la propia Conagua. "En una región como la nuestra, donde el agua escasea y es un recurso vital, permitir este tipo de acciones pone en riesgo el acceso justo al agua para toda la comunidad", advirtió el colectivo.

Defensa Wadley cuestionó la falta de transparencia sobre la obra y exigió la intervención inmediata de las autoridades federales y estatales para frenar la extracción irregular. "El agua de nuestros pueblos no puede seguir siendo utilizada con fines particulares ni para enriquecer a unos cuantos. El recurso hídrico pertenece a todos los habitantes de estas tierras, y su defensa es un deber colectivo", expresó la organización.

Ante la gravedad del caso, el grupo convocó a una reunión informativa y de organización este 21 de octubre a las 18:00 horas en la plaza principal de Estación Wadley, donde se discutirán las acciones a emprender para impedir que se continúe con la perforación y se reitere la defensa del agua como bien común.

Habitantes de distintas comunidades del Altiplano se han sumado a la alerta, exigiendo una gestión sustentable del recurso y la revisión de posibles permisos irregulares que, advierten, amenazan la viabilidad ambiental y social del semidesierto potosino.