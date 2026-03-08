Denuncian ola de robos en colonias Las Águilas y Jardín

Vecinos de las colonias Las Águilas Primera Sección y Jardín reportaron varios robos y tentativas de robo ocurridos en casas y negocios durante los últimos días, situación que ha provocado inquietud entre residentes y comerciantes del área.

Según testimonios de los propios habitantes, los hechos se han presentado en distintos puntos del sector en menos de una semana. El primer caso se registró la tarde del viernes 27 de febrero en una vivienda ubicada en la calle Francisco Peña número 790, donde presuntamente se intentó cometer un robo, lo que alertó a los vecinos.

Un día después, el sábado 28 de febrero, un establecimiento situado en la calle Eucaliptos fue asaltado entre la tarde y la noche, lo que aumentó la preocupación entre quienes tienen negocios en la zona.

Posteriormente, el jueves 5 de marzo se reportaron otros dos robos a comercios: uno en la calle Naranjos número 215 y otro en la calle Jacarandas número 375, ambos ocurridos durante la noche.

A estos incidentes se añadió un robo a casa habitación ocurrido la mañana del viernes en un domicilio de la calle Vista Hermosa número 630, lo que, de acuerdo con los colonos, evidencia un aumento en este tipo de delitos en la zona.

Además, la mañana del 7 de marzo se registró otro robo en un local ubicado en la esquina de Agricultura con Himno Nacional, donde sujetos desconocidos habrían ingresado para llevarse diversos artículos.

Frente a esta serie de hechos, los habitantes de ambas colonias pidieron a las autoridades reforzar la presencia policial y aumentar los recorridos de vigilancia, con la finalidad de evitar que continúen los robos y brindar mayor tranquilidad a las familias y comercios del sector.