Denunciaron agresiones durante el Mundial 2026
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La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, informó que durante el periodo en que se realizaron actividades relacionadas con el Mundial se registraron tres solicitudes de apoyo vinculadas con situaciones de violencia ocurridas después de partidos de fútbol, principalmente en contextos donde los resultados deportivos generaron conflictos al interior de los hogares.
La funcionaria explicó que, como parte de las acciones implementadas durante el fan fest en el Centro Histórico, personal de la dependencia difundió información sobre las líneas de atención y apoyo para mujeres.
Posteriormente, algunas personas se comunicaron para solicitar orientación tras episodios de violencia derivados de celebraciones o de la frustración por la derrota de los equipos a los que apoyaban.
Orta Rodríguez precisó que las tres solicitudes detectadas no necesariamente representan la totalidad de los casos ocurridos, sino únicamente aquellos que llegaron al conocimiento de la dependencia.
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No obstante, consideró que estas cifras reflejan que más personas identifican los canales institucionales a los que pueden acudir cuando enfrentan situaciones de riesgo.
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