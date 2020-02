Denuncias contra gallardistas no prosperan por probable negociación política: Martínez Benavente

Es probable que el ahora ex titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, haya dejado perfectamente integradas las denuncias presentadas contra la administración municipal pasada, pero no avanzan por diversas circunstancias de negociación política, aseguró el ex integrante del Consejo de directores del Frente Cívico PotosinoN Eduardo Martínez Benavente.