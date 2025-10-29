logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desacelera crecimiento económico en SLP al segundo trimestre

El Inegi reveló que fueron 19 entidades del país con alza respecto al periodo enero-marzo

Por El Universal

Octubre 29, 2025 09:59 a.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Durante abril-junio de 2025 la actividad económica en 19 entidades del país logró un crecimiento respecto el periodo inmediato anterior, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades federativas que registraron los incrementos más pronunciados en su actividad económica fueron: Hidalgo con un alza trimestral de 3.1%; Michoacán, 3.0%; Guanajuato, 2.9%; Nuevo León, 2.6%; y Coahuila, 2.4%.

Por el contrario, las economías estatales que reportaron los mayores retrocesos fueron: Nayarit con una caída en el segundo trimestre de 3.8%; Sinaloa, -2.8%; Oaxaca, -2.3%; así como Zacatecas y Tlaxcala, -1.4% respectivamente.

En el caso de San Luis Potosí, se registra un crecimiento económico de 0.5%, con respecto del primer trimestre de 2025, pero muy por debajo del mismo periodo (abril-junio) de 2024, que fue de 2.1%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

- Dinámica sectorial

Por grandes divisiones, en el sector agropecuario 19 entidades reportaron un crecimiento en el segundo trimestre del año a tasa anual con base en cifras originales. Las que observaron los mayores aumentos fueron: Hidalgo con un alza de 53.5%; Guanajuato, 33.9%; Sinaloa, 32.5%; Querétaro, 29.6%; y Morelos, 17.6%.

En el sector industrial, 14 entidades lograron un resultado positivo, entre las que destacan: Baja California Sur con un aumento anual de 14.6%; Hidalgo, 7.9%; Nuevo León, 6.1%; Tamaulipas, 5.8%; Michoacán y Nayarit 5.0% en cada caso.

En el sector servicios, 20 de las economías estatales crecieron en el periodo abril-junio de 2025 a tasa anual. Las de mayor dinamismo fueron: Guerrero con un aumento de 3.9%; Hidalgo, 2.6%; Estados de México, 2.3%; Puebla, 2.2%; así como Tlaxcala y la Ciudad de México, 1.8% respectivamente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera
Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera

Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera

SLP

Flor Martínez

Habitantes en soledad, exigen a Interapas resolver el desabasto y detener nuevas conexiones que agravan el problema.

Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga
Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

SLP

Martín Rodríguez

Reclaman incumplimientos de pagos de terrenos ejidales para que la empresa Coconal

Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros
Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros

Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros

SLP

Rolando Morales

"Ni pagaban autorización, pero sí cobraban caro a los oferentes", señaló el alcalde Enrique Galindo

Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE
Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE

Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares explicó que incremento en las causas muestra eficacia en las detenciones