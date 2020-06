Descarta Nava cambios en el gabinete de seguridad

Pese a la creciente ola de inseguridad en el municipio de San Luis Potosí no se tiene contemplado realizar algún cambio en el gabinete municipal, señaló el alcalde de la Capital, Xavier Nava Palacios.

Informó que ya se trabaja en estrategias para mantener la cercanía con la ciudadanía, a fin de prevenir el delito, sin embargo reconoció que detener la incidencia delictiva es complicado.

"No se tiene contemplado ningún cambio, estamos estructurando una política de seguridad en donde hay una coordinación estrecha con los diferentes órdenes de gobierno y la Guardia Nacional, lo que tenemos que saber es que hay una circunstancia particular que se está desarrollando en San Luis Potosí, lo están determinando las distintas autoridades, la policía de investigación, fueron detenidas ya varias personas, y no solo personas, se realizó el decomiso de equipo táctico, armas, y estos están vinculados a los hechos que se registraron la semana pasada. Difícilmente se puede inhibir una conducta de esta naturaleza", señaló.

Reiteró que lo único que se puede hacer es coadyuvar con las corporaciones como lo ha hecho la Dirección de Seguridad Pública Municipal.