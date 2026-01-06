Descartan daño estructural en puente de avenida del Sauce

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que el puente ubicado sobre avenida del Sauce, en el cruce con Río Paisanos, no presenta daños estructurales, luego de que vecinos reportaran un socavón y hundimiento en la zona.

El funcionario explicó que, tras una revisión técnica realizada a partir de los reportes ciudadanos, se confirmó que la afectación se localiza únicamente en la rampa de acceso y salida, específicamente en el área de relleno, y no en la estructura del puente. La falla, detalló, se originó por humedad acumulada en el terreno, derivada de una fuga de agua que ya fue atendida por Interapas.

Chávez Garza señaló que, como medida inmediata, se realizó un bacheo provisional para permitir la circulación vehicular, mientras se prepara la intervención definitiva. A partir de este martes 6 de enero, y una vez pasado el horario de mayor flujo vehicular, iniciarán los trabajos de demolición de la losa dañada, rehabilitación del relleno hasta encontrar la zona afectada por humedad y la reconstrucción con concreto hidráulico.

Las labores se realizarán con un carril habilitado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de Tránsito, con el objetivo de reducir afectaciones a la movilidad en esta vialidad que conecta con el Periférico Norte y Sur. El proceso incluirá el tiempo necesario de fraguado del concreto, por lo que los trabajos podrían extenderse entre una semana y diez días, dependiendo de las condiciones del material.

El Gobierno Municipal recomendó a la población utilizar vialidades alternas durante el periodo de obras. De norte a sur, se sugieren las rutas por avenida Popocatépetl hacia Pánfilo Natera o por avenida Ponciano Arriaga hacia Camino Real a Saltillo. En sentido contrario, de sur a norte, las opciones son San Vicente Mártir hacia Pánfilo Natera, o calle de la Cruz hacia Camino Real a Saltillo.

Las autoridades municipales pidieron paciencia a la ciudadanía, al tratarse de una reparación que requiere tiempos técnicos específicos, especialmente ante el próximo regreso a clases y el incremento esperado en la carga vehicular de la zona.