logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descartan daño estructural en puente de avenida del Sauce

La reparación tomará cerca de 10 días, informó Obras Públicas

Por Rolando Morales

Enero 06, 2026 12:01 p.m.
A
Foto: Obras Públicas

Foto: Obras Públicas

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que el puente ubicado sobre avenida del Sauce, en el cruce con Río Paisanos, no presenta daños estructurales, luego de que vecinos reportaran un socavón y hundimiento en la zona.

El funcionario explicó que, tras una revisión técnica realizada a partir de los reportes ciudadanos, se confirmó que la afectación se localiza únicamente en la rampa de acceso y salida, específicamente en el área de relleno, y no en la estructura del puente. La falla, detalló, se originó por humedad acumulada en el terreno, derivada de una fuga de agua que ya fue atendida por Interapas.

Chávez Garza señaló que, como medida inmediata, se realizó un bacheo provisional para permitir la circulación vehicular, mientras se prepara la intervención definitiva. A partir de este martes 6 de enero, y una vez pasado el horario de mayor flujo vehicular, iniciarán los trabajos de demolición de la losa dañada, rehabilitación del relleno hasta encontrar la zona afectada por humedad y la reconstrucción con concreto hidráulico.

Las labores se realizarán con un carril habilitado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de Tránsito, con el objetivo de reducir afectaciones a la movilidad en esta vialidad que conecta con el Periférico Norte y Sur. El proceso incluirá el tiempo necesario de fraguado del concreto, por lo que los trabajos podrían extenderse entre una semana y diez días, dependiendo de las condiciones del material.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Gobierno Municipal recomendó a la población utilizar vialidades alternas durante el periodo de obras. De norte a sur, se sugieren las rutas por avenida Popocatépetl hacia Pánfilo Natera o por avenida Ponciano Arriaga hacia Camino Real a Saltillo. En sentido contrario, de sur a norte, las opciones son San Vicente Mártir hacia Pánfilo Natera, o calle de la Cruz hacia Camino Real a Saltillo.

Las autoridades municipales pidieron paciencia a la ciudadanía, al tratarse de una reparación que requiere tiempos técnicos específicos, especialmente ante el próximo regreso a clases y el incremento esperado en la carga vehicular de la zona.

LEA TAMBIÉN

Refuerzan saneamiento en el río Paisanos

Nueva línea sanitaria en la colonia María Cecilia

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descartan daño estructural en puente de avenida del Sauce
Descartan daño estructural en puente de avenida del Sauce

Descartan daño estructural en puente de avenida del Sauce

SLP

Rolando Morales

La reparación tomará cerca de 10 días, informó Obras Públicas

Se retiran hasta 30 ambulantes al día, asegura Comercio
Se retiran hasta 30 ambulantes al día, asegura Comercio

Se retiran hasta 30 ambulantes al día, asegura Comercio

SLP

Rolando Morales

De la Vega Pineda indicó que ya concluyó la temporada de comercio temporal

Reportan fuga de agua en obra inconclusa del Sauzalito
Reportan fuga de agua en obra inconclusa del Sauzalito

Reportan fuga de agua en obra inconclusa del Sauzalito

SLP

Rolando Morales

Vecinos denuncian que los trabajos fueron realizados por Interapas desde agosto de 2025

Bajan temperaturas y activan alerta por frío en SLP
Bajan temperaturas y activan alerta por frío en SLP

Bajan temperaturas y activan alerta por frío en SLP

SLP

Redacción

Lluvias en sierras y mínimas de hasta 3 grados en la zona centro