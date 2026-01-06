logo pulso
Bajan temperaturas y activan alerta por frío en SLP

Lluvias en sierras y mínimas de hasta 3 grados en la zona centro

Por Redacción

Enero 06, 2026 07:24 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre un descenso de temperaturas en San Luis Potosí, con lluvias puntuales en zonas serranas y ambientes fríos durante la madrugada, principalmente en la zona centro y el Altiplano.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 27 grados en la zona centro y 30 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta 3 grados en la zona centro y 6 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población a prepararse para el frío y extremar precauciones, sobre todo en hogares y con grupos vulnerables.

En casa, se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, chimeneas y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En materia de salud, la autoridad pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura, además de poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones para reducir riesgos durante este periodo de bajas temperaturas.

