Bajan temperaturas y activan alerta por frío en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre un descenso de temperaturas en San Luis Potosí, con lluvias puntuales en zonas serranas y ambientes fríos durante la madrugada, principalmente en la zona centro y el Altiplano.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 27 grados en la zona centro y 30 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta 3 grados en la zona centro y 6 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población a prepararse para el frío y extremar precauciones, sobre todo en hogares y con grupos vulnerables.

En casa, se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, chimeneas y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, la autoridad pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura, además de poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones para reducir riesgos durante este periodo de bajas temperaturas.