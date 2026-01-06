logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

El tipo de cambio abre en 17.89 pesos por dólar

Por El Universal

Enero 06, 2026 10:55 a.m.
A
El tipo de cambio abre en 17.89 pesos por dólar

Durante las primeras horas de este martes, el peso mexicano perdió terreno en medio del fortalecimiento del billete verde ante sus principales pares comerciales.
Hoy martes, el Índice Dólar (DXY) se fortaleció al registrar una apreciación de 0.23%.
El tipo de cambio abre en 17.89 pesos por dólar este 6 de enero, significando una depreciación diaria para la moneda mexicana de 0.24%, de acuerdo con datos de Bloomberg.
Hoy por la mañana, 11 de las 16 mayores divisas reportan un retroceso ante el dólar estadounidense; la moneda mexicana se ubica en el sexto lugar.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), para este día el Banco de México estableció el tipo de cambio en 17.89 por dólar.
En los principales bancos de México, el billete verde se vende en:
Banamex: 18.34 pesos por dólar
BBVA México: 18.17 pesos por dólar
Banorte: 18.25 pesos por dólar
Banco Azteca: 18.60 pesos por dólar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El tipo de cambio abre en 17.89 pesos por dólar
El tipo de cambio abre en 17.89 pesos por dólar

El tipo de cambio abre en 17.89 pesos por dólar

SLP

El Universal

Refuerzan vigilancia a renta de inmuebles
Refuerzan vigilancia a renta de inmuebles

Refuerzan vigilancia a renta de inmuebles

SLP

El Universal

Mantienen el programa de autos "chocolate"
Mantienen el programa de autos "chocolate"

Mantienen el programa de autos "chocolate"

SLP

El Universal

Al alza, acciones petroleras de EU
Al alza, acciones petroleras de EU

Al alza, acciones petroleras de EU

SLP

AP

Tras el anuncio de Donald Trump para tomar el control de la industria petrolera venezolana