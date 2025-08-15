Desconoce Jesús Juárez porqué su antecesor no entregó datos de policías
Ya "hemos puesto a trabajar a nuestra área jurídica", aseguró el titular de la SSPC
En caso de que no se haya entregado información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre las evaluaciones de control de confianza de los policías estatales, se analizará cuál la justificación para ello, dijo Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
La SSPC estatal, encabezada entonces por José Luis Ruiz Contreras, no contaba con datos o elementos en 2024 sobre evaluaciones de control de confianza de los policías estatales, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025 del Inegi.
El mando policial aseveró que los departamentos jurídicos y análisis de información ya trabajan en estudiar la información, es decir, definir cómo se respondió a la dependencia federal o cómo se recibió la petición informativa.
"Lo que tengo entendido, es que no se proporcionó la información. Es lo que hemos estado revisando. En realidad, le comento que hemos puesto a trabajar a nuestras áreas del área (sic) jurídica", concluyó.
Rubén Pacheco
