Omite SSPC revelar datos sobre policías

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, encabezada entonces por José Luis Ruiz Contreras, no contaba con datos o elementos en 2024 sobre evaluaciones de control de confianza de los policías estatales.

Así lo revela el reporte actualizado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) y el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025.

San Luis Potosí junto a la Ciudad de México y Jalisco, fueron las entidades que no entregaron información al organismo federal.

Mientras la Ciudad de México no entregó datos completos a la fecha de corte para la publicación, Jalisco y San Luis no se incluyeron porque no contaron con datos o elementos para responder sobre el estatus de las evaluaciones.

Aunado a ello, la dependencia estatal tampoco compartió datos o elementos para responder sobre policiales estatales que contaba con Certificado Único Policial.

Como antecedente y bajo la justificación de que se trata de información reservada, entre los años 2021 al 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) no entregó información al Inegi sobre los elementos y la carga de trabajo de los agentes del Ministerio Público, con lo cual, la entidad de procuración de justicia fue la más opaca del país, se informó en 2024.

La decisión de resguardar la información formó parte de una política establecida por el exfiscal general Ruiz Contreras, pues en el reporte del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), la FGE sí divulgó datos anuales entre el 2016 y 2020, cuando el titular era Federico Arturo Garza Herrera.