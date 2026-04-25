Descontinuación del Nissan Tsuru en México tras más de 30 años

Hay autos que son parte de un país no solo recorren caminos, sino también porque se consideran una pieza importante en la historia. En México, hay un modelo en particular que, además de su versatilidad para ser utilizado por familias y hasta en patrullas, rompió los números de ventas.

Hoy en día se encuentra discontinuado, pero seguro lo has visto en las calles y, aunque no conozcas su origen, puedes identificarlo por su diseño clásico: silueta cuadrada, bordes marcados y dimensiones compactas.

¿Cuál es el origen del Nissan Tsuru?

Sigue leyendo para conocer al Tusuru, el popular auto de Nissan que se considera el más vendido en México.

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El Tsuru, que significa "grulla" en japonés, se lanzó a mediados de la década de los 80 en México, y en aquel entonces era uno de los competidores directos de marcas como Volkswagen.

Este compacto destacó de inmediato en nuestro país gracias a su diseño simple y al bajo costo de mantenimiento, pues incluso sus refacciones eran fáciles de conseguir y económicas.

Precisamente, gracias a dicho auto Nissan ganó presencia en el sector automotriz y bastaron un par de años para que el Tsuru se convirtiera en un auto cotizado. Ya en la década de los 90, el fabricante japonés lanzó versiones más equipadas, sin perder su enfoque principal: la accesibilidad.

Posteriormente, Nissan comenzó a importar una serie de modelos a Estados Unidos llamados Tsuru Sentra, que estaban equipados con vidrios eléctricos y aire acondicionado. A pesar de esos atributos que eran innovadores para la época, este auto siguió manteniendo un precio atractivo.

¿Por qué descontinuaron el Tsuru en México?

Aunque el Tsuru era el vehículo preferido de las familias mexicanas, la llegada de otros autos modernos evidenció sus carencias principalmente en el rubro de seguridad, por ejemplo, la falta de bolsas de aire, control de estabilidad y una estructura reforzada ante colisiones.

No obstante, incluir dichos sistemas de seguridad implicaba aumentar su precio. Así, tras más de 30 años de ser el "auto económico", la marca decidió descontinuarlo en 2017.

Otro dato curioso es que la última versión del Tsuru fue nombrada "Buen Camino"; se fabricó en la planta de Civac, en el estado de Morelos, y contaba con emblemas conmemorativos y acabados en azul orión, distinguiéndolo de toda las gamas en su historia.

¿Cuántas unidades se vendieron en México?

El Tsuru se convirtió en el modelo más popular en México, superando las 2.4 millones de unidades vendidas desde el inicio de su comercialización en 1984, hasta que lo descontinuaron.

Por ello, este auto ha dejado una huella imborrable en la historia automotriz y aunque no podemos disfrutar de versiones nuevas, aún es posible encontrar vestigios de su impacto en las calles del país.