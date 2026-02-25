Desde mañana, placas del Mundial en SLP

A partir de este jueves 26 de febrero estarán disponibles en San Luis Potosí las placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol 2026, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La Secretaría de Finanzas indicó que el diseño especial tendrá un costo de 500 pesos y podrá tramitarse en las oficinas recaudadoras de las cuatro zonas del estado. Para obtenerlas, los propietarios deberán estar al corriente en el pago de control vehicular, haber realizado el canje o reposición de placas y presentar identificación oficial vigente, tarjeta de circulación y las láminas actuales.

Controversia por el costo aprobado en la Ley de Hacienda

La adquisición será opcional y no sustituye las obligaciones ordinarias en materia vehicular.

El anuncio ocurre luego de la polémica generada en enero, cuando la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó incorporar en la Ley de Hacienda el cobro equivalente a 16.70 UMAs —1,959.07 pesos— por este tipo de placas especiales, casi cuatro veces más que los 500 pesos anunciados originalmente en diciembre por el Ejecutivo.

Hasta ahora, no se ha detallado cómo operará el cobro anunciado de 500 pesos frente al monto aprobado en la Ley de Hacienda.

Las placas forman parte de una edición alusiva al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.