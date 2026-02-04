Desechan amparo contra remodelación del "Splash"

Un tribunal federal desechó el amparo promovido por la asociación civil 'Cambio de Ruta' contra la ampliación del proyecto "Splash", al considerar que la organización no acreditó interés legítimo para exigir la protección del derecho a un medio ambiente sano.

De acuerdo con la información difundida por la propia asociación, la resolución judicial se sustentó en un criterio procesal y no entró al análisis de fondo sobre la legalidad del proyecto ni sus posibles impactos ambientales.

"Cambio de Ruta" precisó que el juzgado no avaló la obra, sino que decidió no revisar el caso, por lo que anunció que ya presentó la impugnación correspondiente ante un Tribunal Colegiado.

La organización indicó que dará seguimiento al proceso legal y mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo del recurso.

