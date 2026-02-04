logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desechan amparo contra remodelación del "Splash"

Cambio de Ruta anunció que impugnará la resolución para que se revise el fondo del caso

Por Pulso Online

Febrero 04, 2026 07:40 a.m.
A
Desechan amparo contra remodelación del "Splash"

Un tribunal federal desechó el amparo promovido por la asociación civil 'Cambio de Ruta' contra la ampliación del proyecto "Splash", al considerar que la organización no acreditó interés legítimo para exigir la protección del derecho a un medio ambiente sano.

De acuerdo con la información difundida por la propia asociación, la resolución judicial se sustentó en un criterio procesal y no entró al análisis de fondo sobre la legalidad del proyecto ni sus posibles impactos ambientales.

"Cambio de Ruta" precisó que el juzgado no avaló la obra, sino que decidió no revisar el caso, por lo que anunció que ya presentó la impugnación correspondiente ante un Tribunal Colegiado.

La organización indicó que dará seguimiento al proceso legal y mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo del recurso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Presentan amparo contra ampliación del "Splash"

Cambio de Ruta busca que autoridades de los tres niveles comprueben legalidad ambiental e hídrica

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En la capital, 2 mil 404 siniestros viales durante 2025
En la capital, 2 mil 404 siniestros viales durante 2025

En la capital, 2 mil 404 siniestros viales durante 2025

SLP

Rolando Morales

La población sigue expuesta a lesiones graves y muertes, critica Pedaleando SLP

Presenta Guajardo iniciativa de Ley de Justicia Cívica
Presenta Guajardo iniciativa de Ley de Justicia Cívica

Presenta Guajardo iniciativa de Ley de Justicia Cívica

SLP

Ana Paula Vázquez

Plantea la resolución de conflictos cotidianos mediante conciliación y ante jueces ciudadanos

Alcaldías no deben poner en riesgo estatus de Pueblos Mágicos
Alcaldías no deben poner en riesgo estatus de Pueblos Mágicos

"Alcaldías no deben poner en riesgo estatus de Pueblos Mágicos"

SLP

Rubén Pacheco

La Sectur advirtió sobre la importancia de atender las deficiencias para evitar la pérdida de reconocimiento

Admite Bienestar adeudos con personal de Salud Casa por Casa
Admite Bienestar adeudos con personal de Salud Casa por Casa

Admite Bienestar adeudos con personal de "Salud Casa por Casa"

SLP

Rubén Pacheco

Guillermo Morales, delegado local se disculpó por incumplimiento de pagos