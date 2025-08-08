Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que tras las recientes lluvias y los desfogues de la presa San José se logró derramar casi la mitad del lirio acuático que se encontraba en este embalse, el cual, se mantiene a resguardo hasta determinar que hacer con el mismo.

"Derramó casi la mitad del lirio, y lo capturamos, lo tenemos separado, Ecología le está dando un tratamiento para no tirarlo en cualquier lado, porque es contaminante", así lo explicó el edil capitalino.

Detalló que actualmente la presa de San José cuenta con menos del 50 por ciento del lirio acuático registrado, debido a las recientes acciones de desfogue controlado.

Asimismo, reiteró que los recientes estudios realizados por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) señalan que el lirio tienen una función positiva, el cual es la captura de metales pesados que se encuentran en el agua de la presa San José.

De igual forma, informó que actualmente el Ipicyt se encuentra realizando la segunda parte de la investigación a fin de determinar que hacer con el lirio acuático de esta presa, "está completamente manejable el lirio como lo tenemos ahorita en la presa de San José".

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa de San José se encuentra el 99.6 por ciento de su almacenamiento total.