logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

Se logró derramar casi la mitad del que se encontraba en este embalse

Por Rolando Morales

Agosto 08, 2025 11:37 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que tras las recientes lluvias y los desfogues de la presa San José se logró derramar casi la mitad del lirio acuático que se encontraba en este embalse, el cual, se mantiene a resguardo hasta determinar que hacer con el mismo. 

"Derramó casi la mitad del lirio, y lo capturamos, lo tenemos separado, Ecología le está dando un tratamiento para no tirarlo en cualquier lado, porque es contaminante", así lo explicó el edil capitalino. 

Detalló que actualmente la presa de San José cuenta con menos del 50 por ciento del lirio acuático registrado, debido a las recientes acciones de desfogue controlado. 

Asimismo, reiteró que los recientes estudios realizados por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) señalan que el lirio tienen una función positiva, el cual es la captura de metales pesados que se encuentran en el agua de la presa San José. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual forma, informó que actualmente el Ipicyt se encuentra realizando la segunda parte de la investigación a fin de determinar que hacer con el lirio acuático de esta presa, "está completamente manejable el lirio como lo tenemos ahorita en la presa de San José". 

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa de San José  se encuentra el 99.6 por ciento de su almacenamiento total.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático
Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

SLP

Rolando Morales

Se logró derramar casi la mitad del que se encontraba en este embalse

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto
Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

SLP

PULSO

Se trata de 4 mujeres y 3 hombres con un rango de edad que va de los 11 a los 65 años

Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito
Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito

Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito

SLP

Rolando Morales

Interapas activó su protocolo de atención mediante los pozos de reserva

Ya hacen filas para shows de la Fenapo 2025
Ya hacen filas para shows de la Fenapo 2025

Ya hacen filas para shows de la Fenapo 2025

SLP

PULSO

Se han formado fans de Duelo, Banda MS, Marilyn Manson, Belinda, Don Omar y Enrique Iglesias