Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad

Vecinos del sector en Soledad se quejan por la falta de respeto de automovilistas

Por Omar Hernández

Enero 07, 2026 04:05 p.m.
Una queja ciudadana fue interpuesta en Pulso Online por vecinos de Soledad de Graciano Sánchez.

La denuncia radica en que varios automovilistas no respetan el orden de estacionamiento, sobre la calle Camino a Ejido a la Libertad, empezando a la altura Luis de Mendizábal.

En la zona, los conductores se estacionan en "batería", quitando parte del espacio para circulación vehicular.

Estas acciones afectan a peatones y otros automovilistas que circulan por la zona.

LEA TAMBIÉN

Hallan a hombre muerto en el Ejido La Libertad

Estaba en el sanitario de una casa en obra negra, se desconocen las causas

