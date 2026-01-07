Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad
Vecinos del sector en Soledad se quejan por la falta de respeto de automovilistas
Una queja ciudadana fue interpuesta en Pulso Online por vecinos de Soledad de Graciano Sánchez.
La denuncia radica en que varios automovilistas no respetan el orden de estacionamiento, sobre la calle Camino a Ejido a la Libertad, empezando a la altura Luis de Mendizábal.
En la zona, los conductores se estacionan en "batería", quitando parte del espacio para circulación vehicular.
Estas acciones afectan a peatones y otros automovilistas que circulan por la zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hallan a hombre muerto en el Ejido La Libertad
Estaba en el sanitario de una casa en obra negra, se desconocen las causas
no te pierdas estas noticias
Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad
Omar Hernández
Vecinos del sector en Soledad se quejan por la falta de respeto de automovilistas
Recurre la UASLP a crédito quirografario por 100 mdp
Ana Paula Vázquez
El rector Alejandro Zermeño explicó la necesidad del préstamo para solventar pagos iniciales ante la falta de recurso federal
UASLP: González Cázares y el saldo de un presunto ataque sexual
Ana Paula Vázquez
La Facultad de Derecho por fin tiene directora, tras la renuncia de Germán Pedroza y una crisis institucional de dos meses