Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad

Una queja ciudadana fue interpuesta en Pulso Online por vecinos de Soledad de Graciano Sánchez.

La denuncia radica en que varios automovilistas no respetan el orden de estacionamiento, sobre la calle Camino a Ejido a la Libertad, empezando a la altura Luis de Mendizábal.

En la zona, los conductores se estacionan en "batería", quitando parte del espacio para circulación vehicular.

Estas acciones afectan a peatones y otros automovilistas que circulan por la zona.

