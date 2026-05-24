Despliegan vigilancia en el bulevar Río Santiago

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El pasado miércoles, la Guardia Civil Municipal de Soledad, atendió el reporte hecho en redes sociales sobre la presencia de menores de edad, presuntamente lanzando objetos contra vehículos en circulación, a un costado del bulevar Río Santiago, perteneciente a la colonia Residencial Pavón.

Tras recibirse el reporte, personal de la corporación acudió al sitio señalado por parte de agentes en motocicleta y radiopatrulla, con el objetivo de detener acciones que afecten el patrimonio y la tranquilidad de las personas.

Así lo informó el director Víctor Aristarco Serna Piña, quien refirió que a la llegada de los municipales, no se observó la presencia de ninguna persona que estuviera realizando lo señalado. Sin embargo, se buscó entrevistar a vecinos del lugar para conocer versiones o alguna información que ayudara a esclarecer la situación.

Se obtuvo información sobre la presencia de un grupo de menores de edad, quienes el pasado lunes lanzaban objetos contra el arroyo vehicular, al parecer, como una práctica ilícita que ponía en riesgo la integridad social.

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Tras lo anterior, dijo que de manera permanente agentes municipales despliegan desde entonces la presencia policial en este sitio y a lo largo de la vialidad, para evitar que esta misma situación ocurra nuevamente.