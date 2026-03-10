Destina Federación más de 22 mdp para PAIBIM

El Gobierno Federal destinó hasta 22 millones 783 mil 889 pesos para la implementación de la Estrategia de Atención Integral para el Bienestar de las Niñas, Adolescentes y Mujeres del Estado de San Luis Potosí 2025, de acuerdo con un convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento establece que los recursos forman parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) y serán ejecutados en la entidad por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí. Según el convenio, el monto fue transferido por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que posteriormente debió entregar el recurso a la instancia ejecutora.

La entrega podrá realizarse hasta en tres ministraciones mediante transferencia bancaria. Entre las acciones contempladas destaca el impulso a redes comunitarias de apoyo y liderazgo femenino, que serán desarrolladas por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en coordinación con el Gobierno estatal.

Asimismo, la dependencia estatal tuvo la obligación de presentar informes trimestrales de avance físico y financiero, además de un informe final del ejercicio a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El convenio establece que, en caso de incumplimiento o de no comprobar el uso adecuado de los recursos, la instancia ejecutora deberá reintegrar el dinero recibido, junto con actualizaciones y recargos, conforme a lo previsto en la normatividad federal.

El proyecto busca fortalecer la atención institucional para prevenir y atender las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas, además de promover la igualdad sustantiva y el acceso a servicios especializados en la entidad.