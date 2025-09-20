logo pulso
Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa

San Luis Potosí se posicionó como la sexta entidad del país con la tasa más alta

Por Rubén Pacheco

Septiembre 20, 2025 01:19 p.m.
A
Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa

Mientras en la entidad potosina, los hombres son quienes más se suicidan, las mujeres son quienes más intentan privarse de la vida, advirtió Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

En el 2024, San Luis Potosí se posicionó como la sexta entidad del país con la tasa más alta de suicidios, al registrar 10.7 muertes por cada 100 mil habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La directora general adujo que los factores para atentar contra sí mismos depende de diferentes causales, por ejemplo, la desunión en los núcleos familiares o mayor soledad de los jóvenes debido a que sus padres laboran.

Subrayó que independientemente de ello, es importante promover principios morales y respeto por la vida para alcanzar una salud mental favorable, a través de una armonía y conjunción en la familia y la escuela.

Informó que no solo la dependencia estatal cuenta con áreas especializadas para brindar atención psicológica, sino que colabora con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) en la identificación de escolares con tendencias o pensamientos suicidas.

