Detalla SSPC normas para electromovilidad en la capital
Villa Gutiérrez explicó que la propuesta actualmente se encuentra en comisiones
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, adelantó que el nuevo Reglamento de Tránsito en la capital incluirá disposiciones específicas para regular el uso de scooters y otros vehículos de electromovilidad, con base en la velocidad que alcancen y su nivel de riesgo en la vía pública.
Explicó que la propuesta, que actualmente se encuentra en comisiones, estará alineada con la pirámide de movilidad, dando prioridad seguidos de ciclistas y posteriormente otros medios de transporte. En ese contexto, los vehículos eléctricos deberán ajustarse a nuevas reglas de circulación y responsabilidades.
Villa Gutiérrez detalló que uno de los criterios clave será la velocidad de estos vehículos, ya que algunos scooters y unidades eléctricas ligeras tienen un desempeño similar al de motocicletas. En esos casos, podrían requerir medidas adicionales como el plaqueo, dependiendo de su tamaño y capacidad, para garantizar un mejor control y seguridad.
Sobre la aplicación del reglamento, indicó que inicialmente se enfocarán en socializar las nuevas disposiciones, particularmente en la denominada Zona 30, donde se busca fomentar la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, priorizando siempre al peatón. Para ello, habrá mayor presencia de la corporación con el fin de informar a la ciudadanía sobre su funcionamiento.
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En cuanto a incidentes, el funcionario señaló que durante el primer trimestre del año no se han registrado casos relevantes en los que estén involucrados vehículos eléctricos, ya sea en accidentes o personas lesionadas, a diferencia de lo que ocurre con motocicletas, donde sí se presenta una mayor incidencia.
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