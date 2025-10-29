logo pulso
Aprueban reforma para legislar sobre la electromovilidad

Por Samuel Moreno

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban reforma para legislar sobre la electromovilidad

El Congreso del Estado, aprobó una reforma a la Ley de Transporte Público que incorpora el concepto de electromovilidad, convirtiendo a San Luis Potosí, en el quinto estado del país, en reconocer esta modalidad en su legislación y uno de los primeros en contar con unidades eléctricas para el servicio público.

La iniciativa, respaldada por diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, busca consolidar una política de transporte sustentable que trascienda las administraciones y mejore la calidad del aire y la vida de la población. Con la incorporación de unidades eléctricas de Metro Red, el estado ha logrado disminuir emisiones contaminantes y contribuir a la reducción de enfermedades respiratorias.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, resaltó que San Luis Potosí se posiciona como el único en Latinoamérica en ofrecer transporte eléctrico y gratuito, con especial atención a la inclusión de personas con discapacidad motriz. Recientemente, en Ciudad Valles, se pusieron en operación dos líneas de transporte cien por ciento eléctricas, que han realizado más de 100 mil viajes, eliminando emisiones contaminantes en la región.

Con esta reforma, el estado sienta un precedente a nivel nacional en la transición hacia el transporte público eléctrico, modernizando las unidades y promoviendo políticas de movilidad sustentable en línea con los objetivos nacionales e internacionales de protección ambiental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la presentación de la reforma participaron miembros de la Mesa Directiva del Congreso y representantes de las principales fuerzas políticas, reafirmando el compromiso institucional para garantizar la continuidad de estas políticas públicas.

