Detecta IFSE posibles daños a erarios por mil 830 mdp

Con un monto observado de mil 830 millones de pesos en números redondos, que se dividen en 567 millones en pliegos de observaciones y mil 263 millones en solicitudes de aclaración, el IFSE cumplió en tiempo y forma con la entrega de los Informes General e Individuales de Auditoría a las Cuentas Públicas 2024 de 112 entes obligados.

Así lo informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Lecourtois López.

Detalló que el monto fiscalizado es igual a 18 mil 326 millones de pesos, que corresponde al 89.41% del universo auditable por 20 mil 499 millones 368 mil 875 pesos.

En relación con la dinámica de trabajo al interior del Instituto, Rodrigo Lecourtois agradeció al personal que integra el Instituto de Fiscalización Superior por su compromiso durante el proceso de auditoría, "los auditores son personas muy profesionales y competentes en su especialidad, realmente se comprometen durante las etapas más pesadas de la fiscalización y de manera personal yo valoro y reconozco mucho eso".

Indicó además que el IFSE ejecutó 178 auditorías, desglosadas de la siguiente forma:

Poder Ejecutivo

7 Auditorías a dependencias centralizadas

25 Auditorías a organismos descentralizados

1 Auditoría a empresa de participación mayoritaria

Poder Legislativo

2 auditorías

Poder Judicial

2 auditorías

Organismos constitucionalmente autónomos

7 auditorías

Municipios

76 auditorías

Organismos descentralizados municipales

36 auditorías a organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento

20 auditorías a sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia

1 auditoría a Instituto Municipal de Planeación

1 auditoría a Instituto Municipal de Vivienda

Finalmente, Lecourtois López advirtió que las auditorías al ejercicio 2024 arrojaron como resultado 2 mil 743 acciones, cuya mayoría corresponde a Promociones de Responsabilidad Administrativa y en menor medida a Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, Solicitudes de Aclaración y Pliego de Observaciones.

Manifestó también, que los Informes se harán públicos el próximo año, al iniciar el primer período ordinario de sesiones del Congreso del Estado.