Detectan aumentos en cobros del Tangamanga I

Ante recientes molestias en redes sociales sobre cobro aplicados al interior del parque Tangamanga I, Cambio de Ruta A.C., realizó un comparativo del 2021 al 2026 en los cobros en 21 conceptos, de los cuales detectó incrementos en nueve de ellos.

De acuerdo con la tabla elaborada por la asociación civil, el alza más considerable correspondió a permiso de venta por día (food trucks) al pasar de mil pesos en 2021 a mil 500 en el 2026, equivalente a 50 por ciento.

Los otros incrementos entre un 40 y un 41.7 por ciento, correspondieron a entrenamiento deportivo por dos horas (áreas verdes), entrenamiento deportivo uso lucrativo dos horas (cancha basquetbol/voleibol concreto) y permiso colocación por día (colocación toldo e inflable).

En tanto, de entre un 25 y 33.3 por ciento por partido de categorías mayores dos horas (campo soccer pasto), permiso aprovechamiento tres horas (estacionamiento) y permiso de venta por evento (puesto único) -bebidas alcohólicas de baja graduación- .

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Para la organización de activismo jurídico ambiental, cualquier cobro aplicado por el acceso al centro acuático Dinoasis resulta ilegal, dado que en la Ley de Ingresos del 2026 no se contempla ningún pago.

Matizó que la información de los ejercicios fiscales 2024 y 2025 no se incorporó a la comparación con rigurosidad verificable, porque el anexo de las respectivas de leyes de ingresos no se publicó el Periódico Oficial del Estado, ni el portal de la Secretaría de Finanzas.