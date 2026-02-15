Detectan que 6% de solicitantes de "Tu casa, tu apoyo" ya tenían propiedad
La directora Yajaira Martínez aclaró que se verifica el estatus jurídico para evitar duplicidades.
En la primera parte del programa "Tu casa, tu apoyo", se identificó que alrededor del 6 por ciento de los peticionarios ya contaban con alguna propiedad y pretendían acceder al esquema gubernamental asistencialista.
Así lo informó Yajaira Martínez Martínez, directora general del Instituto Registral y Catastral (IRC) del Gobierno del Estado, quien recordó que las personas que ya cuentan con un patrimonio, no pueden resultar beneficiadas con el programa de vivienda.
Refirió que en dicho periodo se realizaron 5 mil 800 búsquedas a nivel estatal, ubicándose 348 personas que ya poseen un inmueble, no en el municipio donde lo solicitaron, pero sí en otro lugar del estado.
Es decir, un 6 por ciento del total de revisiones en la documentación registral y catastral, complementó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al respecto, la funcionaria estatal especificó que la medida de no tener una vivienda o terreno aplica en todo el estado, no solo para la municipalidad donde se reside.
Aclaró que se revisa el estatus jurídico en que se encuentran cada uno de los solicitantes en cuanto a posesión de bienes, justamente para corroborar que no cuenten con otras propiedades.
"También algunas veces corresponde a que son homónimos, pero sí ha ocurrido que personas tienen y que a lo mejor dijeron: 'es en el primer distrito', o que dijeron: 'quiero participar aquí en Ciudad Fernández' y cuando realizamos la búsqueda, efectivamente no tienen en Ciudad Fernández, pero sí tienen en San Luis", remató.
no te pierdas estas noticias
Detectan que 6% de solicitantes de "Tu casa, tu apoyo" ya tenían propiedad
Rubén Pacheco
La directora Yajaira Martínez aclaró que se verifica el estatus jurídico para evitar duplicidades.
Vecinos denuncian abandono ante incendio en el Río Paisanos
Rolando Morales
El fuego puso en riesgo viviendas y más de 600 especies nativas plantadas en la zona.
Interapas deja a colonias de Soledad más de 10 días sin agua
Rolando Morales
Habitantes pagan hasta 500 pesos por pipa ante cobertura limitada del organismo