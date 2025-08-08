logo pulso
Detenidos por "narcos" alegan reclutamiento forzado: SSPC

En algunos casos hay una estrategia para evadir la responsabilidad penal

Por Rubén Pacheco

Agosto 08, 2025 01:11 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Luego de detener presuntos integrantes del crimen organizado y revisar su estatus legal, en algunos casos se identificó que las personas tenían ficha de búsqueda, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Argumentó que frente a ello hay dos opciones: que hayan aceptado trabajar para la criminalidad sin avisar a su familia o solo se trate de una estrategia para pretender evadir la responsabilidad penal.

Aunado a ello, reveló que, si bien son pocos los asuntos, cuando los oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) los aprehende, algunos de los detenidos alegan que fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia organizada, pero "a leguas se ve que forma parte del grupo criminal", dijo.

Sin embargo, matizó que, en declaraciones específicas de al menos uno o dos detenidos, se les asesora para que puedan recibir atención y respaldo institucional en su denuncia de reclutamiento forzado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 

