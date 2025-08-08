Detenidos por "narcos" alegan reclutamiento forzado: SSPC

Luego de detener presuntos integrantes del crimen organizado y revisar su estatus legal, en algunos casos se identificó que las personas tenían ficha de búsqueda, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Argumentó que frente a ello hay dos opciones: que hayan aceptado trabajar para la criminalidad sin avisar a su familia o solo se trate de una estrategia para pretender evadir la responsabilidad penal.

Aunado a ello, reveló que, si bien son pocos los asuntos, cuando los oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) los aprehende, algunos de los detenidos alegan que fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia organizada, pero "a leguas se ve que forma parte del grupo criminal", dijo.

Sin embargo, matizó que, en declaraciones específicas de al menos uno o dos detenidos, se les asesora para que puedan recibir atención y respaldo institucional en su denuncia de reclutamiento forzado.

