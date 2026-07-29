Diferencias entre nóminas, serían por sobresueldos: C.O.

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Los recursos para el pago de sueldos que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado reportó haber transferido al Congreso del Estado durante junio no coinciden con los gastos de nómina publicados por el propio Poder Legislativo. De acuerdo con información oficial, la diferencia entre ambas cifras asciende a 9 millones 318 mil 488 pesos.

La Secretaría de Finanzas informó una transferencia de 23 millones 114 mil 368 pesos para el pago de sueldos durante junio. En contraste, los egresos publicados por el Congreso en la Plataforma Estatal de Transparencia registran 8 millones 894 mil 275 pesos en salarios del personal de base y diputados locales, además de 4 millones 887 mil 237 pesos para personal contratado por honorarios. Ambos conceptos suman 13 millones 781 mil 512 pesos.

La diferencia fue identificada por la organización Ciudadanos Observando durante una investigación sobre las diez nóminas más altas del sector público en San Luis Potosí, elaborada a partir de la información publicada por la Secretaría de Finanzas y los reportes de egresos disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia.

La asociación señaló que la discrepancia podría corresponder a bonos, compensaciones u otras percepciones no desglosadas en la información pública, aunque precisó que esa posibilidad no puede confirmarse con la documentación disponible.

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Como parte de esa revisión, la organización documentó que diez dependencias, organismos y poderes públicos recibieron en conjunto 343 millones 273 mil 577 pesos para el pago de sueldos durante junio. El Congreso del Estado ocupa el cuarto lugar con 23 millones 114 mil 368 pesos, por debajo de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Colegio de Bachilleres.