Difícil, unificar arrendamientos, señala AMPI

Unificar arrendamientos o bajar los precios a niveles que el sector público espera es técnicamente difícil, advirtió Olga Espitia Lanuza, presidenta local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Explicó que en una misma avenida puede haber espacios con valores muy distintos, lo que complica establecer topes de renta. Puso como ejemplo la avenida Venustiano Carranza, donde conviven propiedades de alto costo con casas más sencillas.

Olga Espitia Lanuza

Espitia señaló que el desarrollo urbano no es parejo y que, además, el derecho a la propiedad debe ser considerado como factor principal al fijar precios, lo que dificulta aún más la unificación de arrendamientos.

Mencionó también que las diferencias en el mercado se aprecian en zonas como Villa de Pozos, donde hay viviendas amuebladas y sin amueblar, con o sin servicios incluidos, así como diversas características que determinan lo que cada renta debe cubrir.

