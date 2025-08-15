Digitalización de actas reconstruye genealogías

Investigadores de sociedad e historia, podrán aprovechar los archivos de actas de nacimiento defunción y matrimonio escaneadas por la fundación Family Search, para acelerar la investigación de la historia y de hechos consumados, una vez que ya ha sido escaneada la totalidad de los documentos permitidos por la ley hasta la década de 1940, informó David Eduardo Vázquez Salguero, presidente de El Colegio de San Luis. Family Search forma parte de un acuerdo de colaboración firmado por la fundación con el Archivo Histórico del Estado.

Dijo que por ejemplo, se tiene la percepción de que después de la Independencia una buena cantidad de españoles se fueron del país después de la expulsión y tardaron mucho en regresar “y la verdad es que este tipo de recursos te enseña cómo incluso hubo nuevas migraciones de españoles a México después de la Independencia y cómo se fueron mezclando y ubicando en el resto del país”.

Añadió que hay un segundo repoblamiento de españoles en México después la conquista, porque y después en el período independiente, y todavía siguieron con presencia. Observó que diversas regiones de España movieron gente a México y después llegaron los libaneses, franceses e ingleses, y eso cambia mucho la perspectiva de interpretación del pasado.

Recordó que los españoles prevalecían antes de la guerra de Independencia, pero con Family Search se podría trabajar la migración de otros españoles después de la Independencia y de gente de otras nacionalidades que se estableció en lo que ahora es México.

Precisó que en el contexto de las nuevas humanidades digitales se permite trabajar en mucho menor tiempo, algo que en historia llevaría años e incluso décadas, pero ahora en la digitalización de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, que permite la reconstrucción de genealogías y de redes sociales entre familias por ejemplo de compadrazgo, o en su caso de afinidades, migraciones y movimientos entre el país es con una precisión cronológica bastante amplia.