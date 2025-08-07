'Dinner in the Sky' cumple con requisitos para operar en Fenapo 2025: PC

Los 30 juegos mecánicos y el "Dinner in the Sky" que brindarán servicio en la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025), entregaron y cumplieron con los permisos y especificaciones para operar en regla, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La festividad que inicia mañana 8 de agosto, tendrá una derrama económica de más de 2 mil 500 millones de pesos y la asistencia de más de 8 millones de personas, según estimaciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevista, Ordaz Flores precisó que los operadores de los juegos y el personal de seguridad de los antros serán credencializados, a fin de que, si cometen alguna irregularidades sean identificados, removidos y sancionados, de acuerdo con la falta cometida.

Ejemplificó el caso de los cadeneros o vigilantes de los centros nocturnos, pues en caso de agredir o lesionar a los usuarios se les detendrá y remitirá ante las autoridades competentes, por ello, la importancia de que cuenten con la credencial, donde incluirá su fotografía y nombre.

El coordinador estatal describió que el complejo ferial cuenta con nueve salidas de emergencia, cuyos accesos los operarán células de la CEPC, de la Policía de Investigación (PDI), de la Guardia Civil Estatal (GCE) y paramédicos, en aras de que la reacción ante cualquier urgencia sea inmediata y oportuna.