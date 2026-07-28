Diputado del PAN llama a esclarecer hechos en La Pila

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Tras el enfrentamiento registrado en la delegación de La Pila, donde perdieron la vida dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), el diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera pidió esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer si en la agresión fue utilizado un coche bomba, como ha trascendido en versiones extraoficiales.

El legislador calificó el hecho como "muy lamentable", al señalar que las víctimas eran servidores públicos que diariamente arriesgan su vida para proteger a la población. Expresó sus condolencias a los familiares de los agentes fallecidos y consideró que aún hace falta información oficial que permita conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Guajardo Barrera sostuvo que corresponde exclusivamente a la Fiscalía realizar las investigaciones y presentar los resultados, por lo que pidió no adelantar conclusiones hasta que la autoridad ministerial determine las circunstancias del ataque registrado en la localidad perteneciente a la capital potosina.

Respecto a la posibilidad de que el Congreso del Estado solicite explicaciones a las autoridades de seguridad, explicó que la Comisión de Seguridad Pública cuenta con la facultad de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, aunque precisó que dicha decisión debe ser aprobada por los integrantes de ese órgano legislativo.

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El diputado panista recordó que, aunque en la actual Legislatura ya no forma parte de la Comisión de Seguridad Pública debido a la distribución de comisiones, continúa impulsando iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad en San Luis Potosí, al considerar que ese tema ha sido una de las principales prioridades de su agenda legislativa.