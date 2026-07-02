Diputados sin fijar postura tras desempeño de CEDH

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Pese a los cuestionamientos contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Congreso del Estado, evitó fijar una postura sobre su actuación y optó por esperar a que se formalice la solicitud de comparecencia anunciada por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Marco Antonio Gama Basarte, se limitó a señalar que el organismo requiere mayor eficiencia, eficacia y transparencia.

El legislador confirmó que hasta el momento la comisión no ha recibido de manera formal la petición para citar a comparecer a la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno. Señaló que cualquier solicitud será atendida de manera imparcial y conforme al procedimiento legislativo, por lo que evitó adelantar una posición sobre el caso.

Al ser cuestionado sobre si la comisión ha detectado algún tipo de negligencia por parte de la CEDH, Gama Basarte no respondió de forma directa. En cambio, sostuvo que el organismo necesita ser más eficiente, además de transparentar la forma en que aplica los protocolos para atender las quejas ciudadanas. Consideró que una mayor claridad sobre esos procedimientos permitiría conocer, cómo actúa la institución y atender las inquietudes planteadas por distintos legisladores.

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Respecto al reducido número de recomendaciones emitidas por la CEDH en lo que va del año, el diputado señaló que no todas las quejas necesariamente concluyen con una recomendación. "No todas seguramente deberán terminar a lo mejor en algún llamado a la propia Comisión, pero sí es importante que se transparenten, que se digan de qué forma se tienen que atender y lo que está haciendo en este momento la Comisión", dijo.

La eventual comparecencia de la titular de la CEDH fue planteada por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, luego de cuestionar que el organismo reaccionó de forma inmediata a un caso relacionado con la Policía Municipal de San Luis Potosí, pero no emitió un posicionamiento tras el operativo de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde fueron detenidos manifestantes que exigían el restablecimiento del servicio de agua potable. El legislador busca que la ombudsperson explique los criterios que utiliza para intervenir y pronunciarse ante presuntas violaciones a derechos humanos.