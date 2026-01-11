logo pulso
Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.

Por Rolando Morales

Enero 11, 2026 12:29 p.m.
A
La Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Gobierno de la Capital informó que se han realizado el llenado de depósitos comunitarios en al menos cinco zonas del municipio, donde el servicio regular no está garantizado o no opera el organismo Interapas.

Entre los puntos atendidos se encuentra la localidad de Los García, donde personal municipal abasteció la llamada pila redonda, utilizada por habitantes del sector para consumo doméstico.

En Joyas del Aguaje, Joya Azul y Joya Escondida, la dependencia surtió tinacos con capacidad aproximada de 5 mil litros cada uno, mientras que en Casablanca se rellenó un depósito mayor, de 10 mil litros.

El esquema de suministro alterno también se mantiene en Escalerillas y diversas comunidades rurales fuera del área de servicio de Interapas. De acuerdo con la información oficial, los viajes de pipas son semanales y no tienen costo para las y los usuarios.

La dependencia afirmó que mantiene comunicación con representantes vecinales para programar los llenados y evitar desabasto, con el fin de cubrir la demanda en poblaciones sin infraestructura de distribución directa.

