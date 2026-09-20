Discute el Congreso su transparencia

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El Congreso de San Luis Potosí todavía no define si la información pública continuará actualizándose cada mes, debido a las diferencias entre el esquema estatal y la Plataforma Nacional de Transparencia, reconoció el diputado Luis Felipe Castro Barrón.

El integrante de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública explicó que la legislación estatal se encuentra en discusión y que uno de los primeros puntos a resolver son los procesos técnicos para que la información pueda cargarse de manera compatible con la plataforma nacional. A la par, la Comisión ha recibido observaciones de otros diputados y de grupos de la sociedad civil.

La diferencia en la periodicidad es uno de los asuntos que permanecen abiertos. Castro Barrón explicó que mientras en San Luis Potosí existe un esquema de actualización mensual, la Plataforma Nacional contempla periodos de tres meses. Señaló que mantener ambas modalidades podría generar diferencias en la carga y consulta de información, por lo que analizan con autoridades nacionales cómo hacerlas compatibles.

El legislador sostuvo que la armonización no busca eliminar los derechos que San Luis Potosí ya ha adquirido en materia de transparencia. Sin embargo, señaló que el nuevo modelo también obligará a municipios y órganos garantes a reorganizarse y asumir responsabilidades sobre información que anteriormente no manejaban de esa manera.

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Por ahora, el Congreso tampoco tiene una fecha definida para concluir las leyes secundarias. Castro Barrón indicó que retomarán la discusión al regresar al periodo ordinario y que existe comunicación con autoridades nacionales para avanzar en los ajustes, pero reconoció que todavía deben resolverse los aspectos técnicos y las modificaciones que continúan realizándose a nivel federal.