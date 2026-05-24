logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Foto del día |La maltratada Zona Industrial

Automovilistas enfrentan daños y riesgos.

Por Alberto Martínez

Mayo 24, 2026 10:46 a.m.
A
Foto del día |La maltratada Zona Industrial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los baches ya no son simples hoyos: en el eje 134 y lateral sur de la carretera 57 parecen cráteres con agua, lodo y riesgo incluido para quienes circulan por la Zona Industrial.

      La imagen exhibe una realidad vieja y cada vez más evidente: una de las zonas económicas más importantes de San Luis Potosí sigue operando entre vialidades deterioradas, parches reventados y tramos que complican el paso de trabajadores, transportistas y automovilistas.

      Foto: Alberto Martínez.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Foto del día |La maltratada Zona Industrial
      Foto del día |La maltratada Zona Industrial

      Foto del día |La maltratada Zona Industrial

      SLP

      Alberto Martínez

      Automovilistas enfrentan daños y riesgos.

      Reconocen 35 años del Centro de Control de Rabia
      Reconocen 35 años del Centro de Control de Rabia

      Reconocen 35 años del Centro de Control de Rabia

      SLP

      Redacción

      Servicios de Salud destacó labores de vacunación, esterilización y prevención de enfermedades zoonóticas.

      Confirman llegada de García Valdez a Sedeco
      Confirman llegada de García Valdez a Sedeco

      Confirman llegada de García Valdez a Sedeco

      SLP

      Redacción

      Fuentes de Gobierno confirmaron que el exrector deja Cultura y releva a Salvador González.

      Carranza cerrada por carrera atlética y Recreovía
      Carranza cerrada por carrera atlética y Recreovía

      Carranza cerrada por carrera atlética y Recreovía

      SLP

      Redacción

      La SSPC Municipal pidió a automovilistas tomar precauciones ante cierres viales este domingo en avenida Carranza.