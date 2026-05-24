Foto del día |La maltratada Zona Industrial
Automovilistas enfrentan daños y riesgos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los baches ya no son simples hoyos: en el eje 134 y lateral sur de la carretera 57 parecen cráteres con agua, lodo y riesgo incluido para quienes circulan por la Zona Industrial.
La imagen exhibe una realidad vieja y cada vez más evidente: una de las zonas económicas más importantes de San Luis Potosí sigue operando entre vialidades deterioradas, parches reventados y tramos que complican el paso de trabajadores, transportistas y automovilistas.
Foto: Alberto Martínez.
no te pierdas estas noticias
Foto del día |La maltratada Zona Industrial
Alberto Martínez
Automovilistas enfrentan daños y riesgos.
Reconocen 35 años del Centro de Control de Rabia
Redacción
Servicios de Salud destacó labores de vacunación, esterilización y prevención de enfermedades zoonóticas.
Confirman llegada de García Valdez a Sedeco
Redacción
Fuentes de Gobierno confirmaron que el exrector deja Cultura y releva a Salvador González.