Disponible holograma vehicular 2026 en recaudadoras

La Secretaría de Finanzas informó que el holograma de control vehicular 2026 ya puede obtenerse en todas las oficinas recaudadoras del estado y en el módulo móvil ubicado en el Parque Tangamanga I.

Las personas que ya realizaron el pago del control vehicular, incluidos los pagos electrónicos, deberán presentar identificación oficial (INE) y recibo de pago para recibir el holograma.

LEA TAMBIÉN Finanzas "perdona" años de deuda a incumplidos del Control Vehicular Únicamente pagarán lo correspondiente a 5 años y se les descontará el 100% de las multas

Quienes tengan adeudos de 2025 o años anteriores deberán entregar la tarjeta de circulación vencida en original, conforme a la normatividad vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia señaló que se habilitaron filas especiales para quienes ya efectuaron el pago, con el fin de agilizar la entrega del holograma.