REAFIRMAN AFECTOS

REAFIRMAN AFECTOS

Disponible holograma vehicular 2026 en recaudadoras

Finanzas inició la entrega del holograma 2026 en recaudadoras y módulo móvil.

Por Redacción

Enero 07, 2026 06:07 p.m.
Disponible holograma vehicular 2026 en recaudadoras

La Secretaría de Finanzas informó que el holograma de control vehicular 2026 ya puede obtenerse en todas las oficinas recaudadoras del estado y en el módulo móvil ubicado en el Parque Tangamanga I.

Las personas que ya realizaron el pago del control vehicular, incluidos los pagos electrónicos, deberán presentar identificación oficial (INE) y recibo de pago para recibir el holograma.

Finanzas "perdona" años de deuda a incumplidos del Control Vehicular

Únicamente pagarán lo correspondiente a 5 años y se les descontará el 100% de las multas

Quienes tengan adeudos de 2025 o años anteriores deberán entregar la tarjeta de circulación vencida en original, conforme a la normatividad vigente.

La dependencia señaló que se habilitaron filas especiales para quienes ya efectuaron el pago, con el fin de agilizar la entrega del holograma.

