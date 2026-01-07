Disponible holograma vehicular 2026 en recaudadoras
Finanzas inició la entrega del holograma 2026 en recaudadoras y módulo móvil.
La Secretaría de Finanzas informó que el holograma de control vehicular 2026 ya puede obtenerse en todas las oficinas recaudadoras del estado y en el módulo móvil ubicado en el Parque Tangamanga I.
Las personas que ya realizaron el pago del control vehicular, incluidos los pagos electrónicos, deberán presentar identificación oficial (INE) y recibo de pago para recibir el holograma.
Finanzas "perdona" años de deuda a incumplidos del Control Vehicular
Únicamente pagarán lo correspondiente a 5 años y se les descontará el 100% de las multas
Quienes tengan adeudos de 2025 o años anteriores deberán entregar la tarjeta de circulación vencida en original, conforme a la normatividad vigente.
La dependencia señaló que se habilitaron filas especiales para quienes ya efectuaron el pago, con el fin de agilizar la entrega del holograma.
