Documentan 549 casos de abuso contra menores en SL y Soledad

En los últimos seis años, la Zona Metropolitana de San Luis Potosí ha registrado 549 carpetas de investigación por abuso o violación sexual en contra de menores de edad, pero sólo dos casos han sido judicializados y únicamente uno ha llegado a sentencia condenatoria, revelaron organizaciones durante la presentación de la “Red Libres”.

La directora de Lúminas AC, Mónica Reynoso Morales, detalló que de enero de 2019 a marzo de 2025, se han abierto 549 carpetas de investigación, de las cuales, 453 corresponden al municipio de San Luis Potosí y 96 a Soledad de Graciano Sánchez.

El año 2024 registró el pico más alto, con 129 carpetas abiertas en total: 105 en la capital y 24 en Soledad. Mientras que, en los primeros cuatro meses del 2025, se han contabilizado 19 nuevos casos, 13 en la capital y seis en Soledad.

Reynoso Morales lamentó los altos niveles de impunidad en este tipo de delitos, al destacar que de las 549 denuncias presentadas, sólo dos llegaron a judicialización y apenas una fue sancionada por una autoridad jurisdiccional.

