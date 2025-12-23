logo pulso
SLP

Donaciones ciudadanas llevan juguetes a niñas y niños del Hospital Central

Pacientes infantiles recibieron juguetes a través del programa Regalos con Amor del DIF Estatal.

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 12:42 p.m.
San Luis Potosí, SLP.– Niñas y niños que reciben atención médica en el Hospital Central Ignacio Morones Prietorecibieron juguetes como parte del programa "Regalos con Amor", organizado por el Sistema Estatal DIF con donativos de la ciudadanía.

La entrega se realizó en las áreas de Pediatría y Urgencias, donde se repartieron obsequios a pacientes infantiles que permanecen hospitalizados durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la información oficial, los juguetes fueron recabados mediante aportaciones voluntarias de la población y entregados por personal del DIF Estatal como parte de actividades realizadas durante el periodo navideño.

La dependencia señaló que los donativos permitieron llevar obsequios a niñas y niños que enfrentan procesos médicos prolongados, como parte de acciones de acompañamiento social.

