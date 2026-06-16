logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

E. Galindo apuesta por más policías bien entrenados

En Plaza de Armas, el Alcalde encabeza el inicio de la formación de 130 cadetes

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
E. Galindo apuesta por más policías bien entrenados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el inicio de la formación de la Cuarta Generación de Policías de Proximidad de San Luis Capital, integrada por 130 cadetes que se prepararán durante los próximos seis meses bajo un modelo de seguridad ciudadana basado en la cercanía con la población, con oficiales sensibles y bien entrenados en la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la aplicación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.

      El Presidente Municipal destacó que la seguridad pública exige instituciones sólidas, profesionales y con capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Señaló que San Luis Capital ha apostado por una policía mejor preparada, presente en las calles y con una visión humana del servicio público, capaz de actuar con disciplina, criterio, sensibilidad y cercanía con las personas.

      El arranque de esta nueva generación contó con la participación de Francisco Rivas Rodríguez, Director General del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Elías Ruíz Aldaco, coordinador del 40/o Batallón de la Guardia Nacional; Mónica Heredia Sáinz, Presidenta del Consejo de Seguridad del Centro Histórico; Alejandro Chavarría Santos, Director del Instituto de Profesionalización Policial, así como integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social, lo que reafirma que el modelo de seguridad impulsado por el Alcalde Enrique Galindo se construye con profesionalización, coordinación institucional y participación activa de la sociedad.

      "Vivimos tiempos complejos que demandan instituciones sólidas. La ciudadanía necesita una policía que esté presente, que trabaje todos los días por su seguridad, con elementos bien entrenados y capacitados, pero también sensibles, con criterio y capacidad para entender a las personas", expresó el Alcalde Enrique Galindo, al subrayar que la profesionalización policial es uno de los pilares de su estrategia de seguridad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027
        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027

        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027

        SLP

        Redacción

        Aunque el Verde confirmó que competirá junto con Morena y PT en 16 estados, San Luis Potosí quedó fuera del acuerdo preliminar

        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo
        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo

        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo

        SLP

        Pulso Online

        Se dieron a conocer los costos de las secciones exclusivas para los shows gratuitos en la Fenapo 2026

        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada
        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada

        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada

        SLP

        Rolando Morales

        Critican el uso indebido del Modelo de Justicia Cívica para justificar retención arbitraria

        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner
        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner

        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner

        SLP

        Rubén Pacheco

        El extitular de Salud enfrentaba una acusación por el delito de ejercicio abusivo de funciones