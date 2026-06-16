E. Galindo apuesta por más policías bien entrenados
En Plaza de Armas, el Alcalde encabeza el inicio de la formación de 130 cadetes
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El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el inicio de la formación de la Cuarta Generación de Policías de Proximidad de San Luis Capital, integrada por 130 cadetes que se prepararán durante los próximos seis meses bajo un modelo de seguridad ciudadana basado en la cercanía con la población, con oficiales sensibles y bien entrenados en la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la aplicación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
El Presidente Municipal destacó que la seguridad pública exige instituciones sólidas, profesionales y con capacidad de responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Señaló que San Luis Capital ha apostado por una policía mejor preparada, presente en las calles y con una visión humana del servicio público, capaz de actuar con disciplina, criterio, sensibilidad y cercanía con las personas.
El arranque de esta nueva generación contó con la participación de Francisco Rivas Rodríguez, Director General del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; Elías Ruíz Aldaco, coordinador del 40/o Batallón de la Guardia Nacional; Mónica Heredia Sáinz, Presidenta del Consejo de Seguridad del Centro Histórico; Alejandro Chavarría Santos, Director del Instituto de Profesionalización Policial, así como integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social, lo que reafirma que el modelo de seguridad impulsado por el Alcalde Enrique Galindo se construye con profesionalización, coordinación institucional y participación activa de la sociedad.
"Vivimos tiempos complejos que demandan instituciones sólidas. La ciudadanía necesita una policía que esté presente, que trabaje todos los días por su seguridad, con elementos bien entrenados y capacitados, pero también sensibles, con criterio y capacidad para entender a las personas", expresó el Alcalde Enrique Galindo, al subrayar que la profesionalización policial es uno de los pilares de su estrategia de seguridad.
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