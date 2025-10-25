Ecología detecta desechos sólidos en cauce del río Paisanos

Durante un recorrido por la zona del fraccionamiento María Cecilia, personal de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí detectó focos de contaminación y mal manejo de desechos sólidos en el cauce del río Paisanos, considerado el último río vivo dentro de la capital.

El titular de la dependencia, Jaime Mendieta Rivera, explicó que en el sitio se encontraron basura doméstica, residuos sólidos urbanos y restos de animales muertos, que vecinos han arrojado directamente al afluente. Esta práctica advirtió, ha generado riesgos de salud y deterioro ambiental en la zona.

"Nos percatamos de que los propios habitantes están depositando los residuos de forma incorrecta; incluso encontramos restos de animalitos que murieron y fueron arrojados al río, lo cual representa una fuente de contaminación", señaló Mendieta.

El funcionario añadió que, además de la limpieza del área, se implementará una estrategia conjunta con Interapas, Protección Civil y los vecinos para evitar que el problema se repita. El objetivo, dijo, es restaurar el entorno y promover la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del río.

La intervención forma parte de las acciones municipales de saneamiento del río Paisanos, aunque las autoridades reconocieron que el éxito de los trabajos dependerá de que la población deje de usar el cauce como tiradero de basura.

Ante esta situación, el Interapas puso en marcha la primera etapa de saneamiento y rehabilitación del río, con el objetivo de canalizar correctamente las aguas residuales que actualmente se descargaban de manera irregular.

El director general del organismo operador, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, explicó que los trabajos contemplan el corte y sustitución de una línea de 130 metros lineales, que conectará con un pozo de visita sobre avenida Pánfilo Natera, donde se redirigirá el desfogue de aguas negras.