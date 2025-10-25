Suman 11 detenciones en mercados: SSPC

logo pulso
Por Rolando Morales

Octubre 25, 2025 11:29 a.m.
Durante este año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha detenido al menos 11 personas relacionadas tanto con robos y daños a la infraestructura en distintos mercados municipales, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario detalló que ocho de los detenidos han sido identificados como "cadeneros" y carteristas que operaban en zonas de alta afluencia como el Mercado República y otros puntos comerciales del Centro Histórico.

Además, tres personas fueron arrestadas por provocar daños a la infraestructura, principalmente por cortar cableado o afectar el sistema de alumbrado.

"En este año es cuando más detenciones ha habido en torno a los mercados. Traemos un promedio de ocho gentes por robo, principalmente cadeneros o teléfonos celulares, y tres por daños a la infraestructura", explicó Villa Gutiérrez.

El jefe de la SSPC mencionó que los arrestos se derivan de la vigilancia permanente en los mercados y del trabajo conjunto con los comités de seguridad conformados por locatarios. Señaló que, aunque los reportes de robo no son constantes, la corporación ha reforzado la presencia policial en los horarios de mayor actividad y mantiene patrullajes nocturnos para evitar actos de vandalismo.

Los operativos de la policía capitalina abarcan los principales centros de abasto de la ciudad, entre ellos los mercados República, Hidalgo, La Merced, Revolución, Camilo Arriaga y 16 de Septiembre.

