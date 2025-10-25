logo pulso
Hallan taxi volcado en carretera 80

Los hechos, justo debajo del puente a la entrada a la empresa General Motors

Por Redacción

Octubre 25, 2025 11:07 a.m.
A
Una persona resultó lesionada en choque y volcadura de un taxi en la carretera 80.

Los hechos, justo debajo del puente a la entrada a la empresa General Motors, cerca de las 07:00 de la mañana. 

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente. 

 

SLP

Redacción

Los hechos, justo debajo del puente a la entrada a la empresa General Motors

