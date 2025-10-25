Hallan taxi volcado en carretera 80
Los hechos, justo debajo del puente a la entrada a la empresa General Motors
Una persona resultó lesionada en choque y volcadura de un taxi en la carretera 80.
Los hechos, justo debajo del puente a la entrada a la empresa General Motors, cerca de las 07:00 de la mañana.
Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente.
Redacción
