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La incorporación de más negocios a la economía formal, requiere de incentivos y herramientas que faciliten su desarrollo, consideró Emilio Rosas Montiel, diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, luego de que San Luis Potosí registró una tasa de informalidad laboral de 55.7 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2026.

El legislador señaló que reducir la informalidad es uno de los objetivos del Plan México, por lo que consideró necesario continuar con el trabajo legislativo para generar condiciones que permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) acceder a nuevos mercados y oportunidades de comercialización. Sostuvo que la economía informal no favorece el desarrollo del país y que es necesario hacer más atractiva la incorporación de los negocios a la formalidad.

Como parte de las medidas impulsadas en el Congreso, mencionó la creación de la marca Hecho en San Luis Potosí, con la que se busca facilitar la capacitación de productores, el registro de productos y servicios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como su participación en ferias y misiones comerciales. También destacó la iniciativa que presentó para dar prioridad a las Mipymes potosinas en las compras públicas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), además de la informalidad, San Luis Potosí reportó una tasa de subocupación de 8.7 por ciento y una desocupación de 3.2 por ciento, mientras que la participación económica se ubicó en 60.6 por ciento.

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En otro tema, Rosas Montiel informó que la Secretaría de Economía federal tiene registrados 45 proyectos de inversión para San Luis Potosí, mientras que se esperan nuevos anuncios de capital extranjero para 2027, cuyos detalles, indicó, serán dados a conocer por el Ejecutivo estatal.

Respecto a las zonas con potencial para ampliar el desarrollo industrial, señaló que el crecimiento debe diversificarse hacia Mexquitic de Carmona, Bocas y Peñasco, además de regiones como Matehuala, donde la ampliación de la carretera 57 podría favorecer la llegada de nuevas inversiones. Añadió que distribuir la actividad industrial también permitiría evitar una mayor concentración del tránsito vehicular en la zona metropolitana.