Edad idónea para votar es a partir de los 18 años: Torres Sánchez

Esto, luego de que MC propone disminuir la edad mínima para sufragar

Por Rubén Pacheco

Septiembre 04, 2025 01:20 p.m.
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Luego que en el Poder Legislativo se ha esbozado una iniciativa para reducir la edad mínima para votar de 18 a 16 años, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, consideró que los 18 años es la edad idónea para comenzar a emitir el sufragio.

Aunque se dijo respetuoso de la eventual propuesta legislativa, el funcionario estatal adujo que ese grupo etario por "muchas razones", es el ideal para que la población pueda ejercer dicho derecho.

En entrevista, precisó que, como en toda moción, las y los congresistas deberán estudiar, debatir y dictaminar la procedencia del planteamiento, a fin de definir los alcances de su aplicabilidad.

"Mis respetos para cualquier idea legislativa. Seguramente tiene alguna exposición de motivos que habrá que escuchar, que habrá que leer, que habrá que debatir", concluyó.

