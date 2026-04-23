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Ejecutan a una persona dentro de un vehículo en Balcones del Valle

Ataque armado en la calle Hércules dejó una víctima sin vida; no hay detenidos.

Por Redacción

Abril 23, 2026 09:51 p.m.
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Ejecutan a una persona dentro de un vehículo en Balcones del Valle

Una persona fue localizada sin vida al interior de un vehículo en la calle Hércules, en la colonia Balcones del Valle, la noche de este jueves.

De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió minutos antes de las 21:00 horas, cuando se alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes tras valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área.

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Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas. Se espera que la autoridad competente inicie las investigaciones correspondientes.

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