Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV
Torres Sánchez confirma que la propuesta se enviará antes de que termine el año y será consultada con colectivos de víctimas.
Antes de que concluya el 2025, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso del Estado la terna para definir quién encabezará la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), confirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno.
Torres Sánchez recordó que el proceso se abrió tras la renuncia de Miguel Ángel García Amado, quien dejó la CEEAV —faltándole dos años y dos meses de su nombramiento iniciado el 13 de mayo de 2022— para integrarse a la Subsecretaría de Gobernación estatal.
El funcionario indicó que ya existen perfiles de hombres y mujeres considerados para la propuesta oficial, aunque el Ejecutivo aún evalúa quiénes conformarán la lista final.
Aseguró además que, una vez definida la terna, será presentada a los colectivos de víctimas para escuchar su opinión antes de enviarla al Poder Legislativo.
