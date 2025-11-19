logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV

Torres Sánchez confirma que la propuesta se enviará antes de que termine el año y será consultada con colectivos de víctimas.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 19, 2025 01:25 p.m.
A
Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV

Antes de que concluya el 2025, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso del Estado la terna para definir quién encabezará la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), confirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno.

Torres Sánchez recordó que el proceso se abrió tras la renuncia de Miguel Ángel García Amado, quien dejó la CEEAV —faltándole dos años y dos meses de su nombramiento iniciado el 13 de mayo de 2022— para integrarse a la Subsecretaría de Gobernación estatal.

El funcionario indicó que ya existen perfiles de hombres y mujeres considerados para la propuesta oficial, aunque el Ejecutivo aún evalúa quiénes conformarán la lista final.

Aseguró además que, una vez definida la terna, será presentada a los colectivos de víctimas para escuchar su opinión antes de enviarla al Poder Legislativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV
Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV

Ejecutivo alista terna para nueva titularidad de la CEEAV

SLP

Rubén Pacheco

Torres Sánchez confirma que la propuesta se enviará antes de que termine el año y será consultada con colectivos de víctimas.

Pozos no fracasó: Badillo dice que solo atraviesa su "curva de aprendizaje"
Pozos no fracasó: Badillo dice que solo atraviesa su "curva de aprendizaje"

Pozos no fracasó: Badillo dice que solo atraviesa su "curva de aprendizaje"

SLP

Leonel Mora

El legislador de Morena asegura que las carencias actuales son parte del proceso y que el nuevo municipio es irreversible.

"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital
"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital

"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital

SLP

Pulso Online

Gabriela Torres busca incluir grabación, tenencia y extorsión con contenido íntimo.

Presas de la zona metropolitana superan el 80% de almacenamiento
Presas de la zona metropolitana superan el 80% de almacenamiento

Presas de la zona metropolitana superan el 80% de almacenamiento

SLP

Rolando Morales