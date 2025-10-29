logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

Reclaman incumplimientos de pagos de terrenos ejidales para la empresa Coconal

Por Martín Rodríguez

Octubre 29, 2025 02:49 p.m.
A
Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

Ejidatarios de los municipios de Villa de Arriaga y Villa de Reyes mantienen bloqueada la caseta de cuota de la carretera tipo b que conecta a la Delegación de La Pila y la Zona Industrial con el entronque de la carretera libre a Guadalajara.

Los ejidatarios demandan al gobernador Ricardo Gallardo el cumplimiento del compromiso establecido para liquidar adeudos por el uso de los terrenos ejidales en el ancho de vía cedido para que la empresa Coconal construyera y operara la carretera de cuota.

Los ejidatarios que mantienen la protesta, pertenecen a los ejidos de Villa de Reyes, Laguna de San Vicente, Villa de Arriaga y Bledos.

El reclamo de los ejidatarios se ha vuelto persistente, luego de una serie de incumplimientos en las revisiones de los contratos firmados entre el gobierno estatal y los terratenientes que cedieron sus tierras para abrir el derecho de vía, que permite la operación del tramo carretero desde hace 24 años, y que permite sortear las cuestas para llegar directamente a la Zona Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras ello ocurre, las empresas de proveeduría modificaron sus recorridos a través de los libramientos Poniente Norte y Oriente, estos tres últimos operados por Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), de Grupo Valoran, aunque deben invertir más tiempo y costo en el traslado de la carga de proveeduría, o en su caso para la movilización de productos terminados a la zona de Guadalajara o Manzanillo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera
Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera

Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera

SLP

Flor Martínez

Habitantes en soledad, exigen a Interapas resolver el desabasto y detener nuevas conexiones que agravan el problema.

Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga
Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

SLP

Martín Rodríguez

Reclaman incumplimientos de pagos de terrenos ejidales para la empresa Coconal

Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros
Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros

Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros

SLP

Rolando Morales

"Ni pagaban autorización, pero sí cobraban caro a los oferentes", señaló el alcalde Enrique Galindo

Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE
Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE

Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares explicó que incremento en las causas muestra eficacia en las detenciones