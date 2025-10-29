Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

Ejidatarios de los municipios de Villa de Arriaga y Villa de Reyes mantienen bloqueada la caseta de cuota de la carretera tipo b que conecta a la Delegación de La Pila y la Zona Industrial con el entronque de la carretera libre a Guadalajara.

Los ejidatarios demandan al gobernador Ricardo Gallardo el cumplimiento del compromiso establecido para liquidar adeudos por el uso de los terrenos ejidales en el ancho de vía cedido para que la empresa Coconal construyera y operara la carretera de cuota.

Los ejidatarios que mantienen la protesta, pertenecen a los ejidos de Villa de Reyes, Laguna de San Vicente, Villa de Arriaga y Bledos.

El reclamo de los ejidatarios se ha vuelto persistente, luego de una serie de incumplimientos en las revisiones de los contratos firmados entre el gobierno estatal y los terratenientes que cedieron sus tierras para abrir el derecho de vía, que permite la operación del tramo carretero desde hace 24 años, y que permite sortear las cuestas para llegar directamente a la Zona Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras ello ocurre, las empresas de proveeduría modificaron sus recorridos a través de los libramientos Poniente Norte y Oriente, estos tres últimos operados por Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), de Grupo Valoran, aunque deben invertir más tiempo y costo en el traslado de la carga de proveeduría, o en su caso para la movilización de productos terminados a la zona de Guadalajara o Manzanillo.