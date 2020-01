El cura Noé, suspendido; Roma aún no se pronuncia

Todavía no se resuelve el caso del cura Noé N, imputado en años pasados por temas de índole sexual, -quien tras enterarse de los mismos fustigó contra la iglesia local, pues consideraba que había "una cacería de brujas" hacia su persona-, precisó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

En abril de 2015, en una rueda de prensa convocada por el citado sacerdote, éste lamentó la forma de actuar del clero católico, ya que le emitió una suspensión "Ad cautelum" al existir un proceso canónico en su contra por el citado motivo. Ante ello, anunció que demandaría a la Arquidiócesis por daño moral en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Priego Rivera indicó que Noé N. aún se encuentra suspendido del ministerio sacerdotal, por lo cual, no oficia ceremonias eucarísticas u otras actividades propias de la función clerical.

El portavoz arquidiocesano matizó que El Vaticano podría juzgar si se establece una pena temporal o si el señalado es despojado del orden sacerdotal o ministerio "entonces estamos a la espera de eso. No podemos nosotros culpar ni absolver", dijo.

"Estamos a la espera de que Roma se pronuncie. No hemos tenido todavía el veredicto final (...) Yo no sé si reciban de la económica alguna ayuda, no lo sé, pero mientras estén las indagatorias, pues está suspendido".